Piantare un albero per ogni abitante, l'idea francese per salvare le foreste del Paese

In Francia, come in gran parte del mondo, a causa del surriscaldamento climatico e dello sfruttamento intensivo del nostro pianeta, il territorio in cui sono presenti foreste e boschi è in forte diminuzione. Per invertire questa tendenza si dovrebbe piantare un albero per ogni abitante della nazione, cioè 70 milioni, in un periodo di 30 anni.

È l'idea contenuta nel documento presentato dalla deputata Anne-Laure Cattelot, del partito La République En Marche! Del presidente Emmanuel Macron, al ministro dell'Agricoltura Julien Denormandie e che sta avendo forte risalto sui media locali.

L'idea, concretamente, è quella di creare un "fondo per l'avvenire della foresta" da 300 milioni di euro l'anno da utilizzare per 30 anni, in tutto quindi di 8.8 miliardi, alimentato con finanziamenti pubblici e privati e con l'obiettivo di "ricostruire massicciamente le foreste danneggiate”, ma anche “arricchire e adattare alla luce delle nostre conoscenze le zone di vegetarioni vulnerabili ai cambiamenti climatici e creare nuove foreste ”, indica il rapporto.