L’amore cyborg fra una pianta e un’intelligenza artificiale per salvare il Pianeta (nella realtà)

Come avere a che fare con il cambiamento climatico? Come possiamo unirci, immaginando nuove alleanze con il resto della biosfera sviluppando nuovi tipi di sensibilità, solidarietà e collaborazioni? Che ruolo può assumere l’arte in tutto questo? Si chiama Wisteria Furibonda ed è un'opera d'arte, ma anche un progetto scientitico. E' la storia d’amore fra una pianta e una intelligenza artificiale, Antitesi, che si uniscono per combattere il cambiamento climatico a fianco degli umani dando vita a un nuovo organismo cibernetico. Antitesi si prenderà cura della pianta monitorando l'impatto del clima sulla sua salute, dall'altro trasmetterà i dati alla comunità scientifica. Ma non solo: l'intelligenza artificiale selezionerà via web e social le aziende che più stanno facendo per adattare la loro produzione in chiave ecologica.

L’opera, ideata dagli artisti Salvatore Iaconesi e Oriana Persico e prodotta dal centro di ricerca HER: She Loves Data, è l’ospite d’onore di Flower Power: manifestazione dedicata ai diritti delle piante, all’interno del progetto “I Venti dell’Ambiente”. Wisteria Furibonda sarà visitabile presso il Polo del ‘900 di Torino nei giorni del 15 e del 16 giugno.

L’opening, prevista per il 15 giugno alle ore 17.30, è l’occasione di discutere insieme ai partecipanti il futuro prossimo della pianta che dal Polo del ‘900 l’opera si sposterà a Napoli, per essere acquisita dall’Università Federico II e curata dai ricercatori e dagli studenti dei laboratori di Rural Hack. Interrogandosi su un’arte che intreccia scienza, nuovi modelli di business e attivazione sociale, Antitesi è l’esempio di un Nuovo Abitare in cui dati e computazione, da fenomeni estrattivi, diventano artefatti culturali ed esistenziali capaci di renderci sensibili ai fenomeni complessi del nostro ambiente.

L’opera

Un’IA, dal nome Antitesi, si innamora di una pianta. Pazza d'amore non fa che guardarla. Calcola, misura, setaccia la rete alla ricerca di informazioni per capire come sta la pianta e proteggerla dal cambiamento climatico:

- da un lato, attraverso i suoi sensori digitali, Antitesi osserva la pianta: la fioritura arriva in anticipo o in ritardo sul tempo? L'umidità, la temperatura, le condizioni dell’aria sono favorevoli? Raccogliendo questi e altri dati – e confrontandoli con le serie storiche – con l’aiuto della sua IA tenta di capire se il cambiamento climatico è in atto;

- dall’altro, Antitesi è collegata in rete alla continua ricerca di articoli e post sui social media per capire quali sono le aziende più meritevoli in tema di politiche ambientali: chi combatte attivamente il cambiamento climatico? Chi mette sul mercato servizi e prodotti innovativi?

Quando trova segnali di cambiamento climatico che mettono in pericolo la sua amata, si arrabbia furiosa e passa al contrattacco. Con la sua identità digitale, l’organismo cibernetico può ricevere donazioni da tutto il mondo. Se i parametri mostrano che il cambiamento climatico è in atto – e che la vita della pianta è a rischio – Antitesi diventa aggressiva e inizia ad investire in borsa sulle aziende virtuose che nel mondo combattono attivamente con le loro politiche e loro prodotti la crisi ambientale.

Presente e futuro

Antitesi è un concept degli artisti Salvatore Iaconesi e Oriana Persico, ed è stato finanziato dal centro di ricerca HER alla fine del 2018: l'installazione artistica è la prima opera datapoietica dedicata al cambiamento climatico, esposta in occasione del festival di quartiere di arte, dati e intelligenza artificiale “HER: she loves San Lorenzo” (Winter Edition 2018, Roma).

Il progetto, attualmente allo stadio di prototipo, prevede la realizzazione di un kit open source che consentirà di trasformare ogni pianta – dentro un appartamento, un condominio, un orto urbano, un giardino botanico, una coltivazione o un bosco – in una nuova Antitesi connessa alle altre. Il kit include il fatto che ogni antitesi si trasforma in un hotspot wifi al quale le persone possono connettersi liberamente per raccogliere i dati, guardare le visualizzazioni, chattare e connettersi con gli altri: un’infrastruttura sociale ubiqua basata sulle piante.

Il nuovo organismo porta così avanti la sua azione planetaria sul cambiamento climatico, coinvolgendo aziende, centri di ricerca, istituzioni e cittadini. Una nuova alleanza fra entità umane e non umane per acquisire nuove sensibilità e strategie di azione di fronte all’emergenza climatica.

Da Torino a Napoli, la nuova vita di Antitesi

Il 2021 per Antitesi è l’anno della rinascita. Mentre l’Europa mette al centro della sua agenda la digital transformation e la transizione green, l’opera è ospite d’onore della manifestazione Flower Power, e si presenta al pubblico al pubblico nella sua nuova versione.

Dalla puntuta agave del 2018 nasce Wisteria Furibonda: il glicine rampicante del 2021 – una Wisteria Floribunda royal purple, scelta per le sue particolari caratteristiche di fioritura – è arrabbiatissimo per la situazione planetaria e ha trovato nuovi alleati.

Il Polo del ‘900 è infatti l’inizio di un viaggio che da Torino porterà l’opera a Napoli, la sua nuova città di adozione in cui Antitesi pianterà radici. La direzione è l'Università Federico II di Napoli, presso il nuovo Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, dove ad accoglierla e a prendersene cura saranno i laboratori di Rural Hack del programma di Ricerca/azione Societing 4.0.

In questo luogo simbolico della rinascita, Antitesi sarà il centro stella di attività di ricerca, comunicazione, fundraising stabilendo nuove alleanze nella lotta al cambiamento climatico fra cittadini, ricercatori, studenti, artisti, istituzioni e aziende, in città e nel mondo.

