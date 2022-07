Un bar di Noto tra i 10 luoghi di ristorazione "economici" migliori d'Europa

Arriva in Italia un riconoscimento a livello europeo per il celebre Caffè Sicilia di Noto, inserito tra le dieci migliori attività di ristorazione nella categoria “economica”. Ad attribuirlo è Opinionated About Dining (Oad), un sondaggio sulla ristorazione che tiene conto dell'esperienza nel suo sistema di valutazione. Nel 2019 i risultati si basavano su oltre 200.000 recensioni fornite da oltre 6mila persone che si sono registrate al sondaggio.

Per la precisione troviamo questo bar-pasticceria al settimo posto. Nella categoria economica compaiono anche altre attività situate nella nostra penisola, come Pizzarium a Roma, al 13° posto della lista, l'enoteca All'antico vinaio di Firenze (24) e la pasticceria Marchesi di Milano (59). L'Italia vanta diverse eccellenze anche in altre liste stilate dall'Oad. Uliassi è undicesimo nella categoria Top restaurant, mentre Dal Pescatore figura al decimo posto nella sezione Classical.

Collocata sul corso principale di Noto e guidata dal maestro pasticcere Corrado Assenza, il Caffé ha riaperto i battenti nel maggio del 2021, approfittando della pandemia per un ammodernamento. Alla riapertura, sempre presenti i capisaldi della tradizione isolana: mandorle, le granelle di pistacchio di Bronte, le ricotte per i cannoli. Tra i profumi figurano anche le carrube, i mieli di fiori d’arancio, il gelsomino e i gelsi che trionfano in una deliziosa granita. L'inserimento nella categoria “economica” del Caffè Sicilia potrebbe apparire come riduttivo, vista la qualità dei prodotti e la forte identità artigianale, ma preferiamo sostenere che è anche questo un grande merito. Si può celebrare l'eccellenza del cibo, senza renderlo inaccessibile o d'élite.