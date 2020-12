Gli italiani mangiano sempre meno salato, ma per il bene della salute bisogna fare di più

Gli italiani fanno più attenzione alla loro alimentazione e hanno ridotto il consumo di sale di circa il 12 per cento in 10 anni, passando da un'assunzione media giornaliera di 10,8 grammi negli uomini e 8,3 nelle donne nel 2008-2012 a rispettivamente 9,5 e 7,2 g nel 2018-2019. Lo afferma una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, che ha monitorato i livelli urinari giornalieri di sodio nella popolazione adulta a partire dal 2008.

"Lo studio ha confrontato i dati dell'escrezione urinaria di sodio in campioni estratti casualmente dalla popolazione generale adulta nel 2008-2012 e nel 2018-2019 nell'ambito del Progetto Cuore. I campioni di popolazione coinvolti riguardano, per ciascun periodo, circa 2.000 uomini e donne di età compresa tra i 35 e i 74 anni residenti in 10 Regioni italiane, distribuite tra il Nord, il Centro e il Sud Italia: Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia”, ha spiegato Chiara Donfrancesco, ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità, responsabile dell'indagine.

La riduzione è stata rilevata, sebbene in misura diversa, in quasi tutte le Regioni esaminate e in tutte le classi di età, categorie di indice di massa corporea (normopeso, sovrappeso, obesi) e livelli di istruzione, e corrisponde a oltre un terzo rispetto all'obiettivo del 30% indicato nel Piano d'azione globale dell'Oms da raggiungere entro il 2025, per arrivare a una media inferiore ai 5 grammi al giorno. "La diminuzione dell'assunzione di sale è stata dimostrata efficace nel ridurre la pressione arteriosa e il rischio di malattie cardiovascolari associate ed è identificata come una delle misure più convenienti, in termini di costi/benefici, per la tutela della salute a livello di popolazione”, ha ricordato Pasquale Strazzullo, già Ordinario di Medicina Interna presso l'Ateneo Federico II e co-autore dello studio.